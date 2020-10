Mercato, il Guardian svela il vero motivo per cui il Real Madrid ha ceduto Hakimi all’Inter

E’ stato probabilmente il colpo dell’estate per quanto riguarda la Serie A. L’Inter, per circa 40 milioni, è riuscito a strappare Achraf Hakimi, uno degli esterni destri più forti al mondo, al Real Madrid. E in tanti si sono chiesti il perché di questa cessione da parte delle Merengues, spiegato in un focus sul mercato del Guardian.

“Il Real Madrid ha dovuto cedere a causa di perdite economiche sostanziali. Ecco che il Tottenham ha colto al volo l’occasione comprando Reguilon, un terzino mancino con un fantastico potenziale. Anche l’Inter di Antonio Conte che ha approfittato acquistato Hakimi: il marocchino ha già all’attivo un gol e due assist in poco più di 120 minuti in Serie A”, si legge.