Sky Sports – Guardiola alla Juve? Macché: Pep preferisce restare al City anche senza coppe

Altro che Juventus. Pep Guardiola è pronto a rimanere alla guida del Manchester City nonostante la squalifica inflitta (esclusione di due stagioni dalle coppe europee) dalla UEFA al club inglese per gravi violazioni del Fair Play Finanziario. Lo sostiene Sky Sports UK, secondo cui l’allenatore catalano e Raheem Sterling, i due personaggi sui quali si erano concentrate le voci più insistenti di mercato, avrebbero deciso di rimanere all’Etihad per continuare la loro avventura con i Citizens. Evidentemente, il matrimonio tra Guardiola e la Juventus non s’ha da fare. Almeno per il momento…