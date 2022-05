UFFICIALE / City: “Trovato l’accordo col Borussia per il trasferimento di Haaland”

Il club inglese conferma di aver trovato un principio d'accordo con la società tedesca per l'acquisto del giocatore norvegese

Ora è ufficiale, Haaland , dal primo luglio, sarà un nuovo giocatore del Manchester City. Il club inglese ha confermato, tramite un comunicato ufficiale, di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante norvegese nella squadra di Pep Guardiola a partire dal primo luglio del 2022.

Per quanto riguarda le cifre, già nelle scorse ore si era parlato del pagamento della clausola rescissoria da parte degli sceicchi proprietari del Manchester. 63 mln di sterline finiranno nelle casse del club tedesco (74 mln di euro) mentre il calciatore - ma si attendono conferme in attesa della sua firma sul contratto - dovrebbe ottenere un quinquennale da 2 mln di euro al mese (500mila sterline a settimana). Diventerebbe il calciatore più pagata in Premier League.