Mundo Deportivo – Haaland è il grande obiettivo del Barça: Lukaku il Piano B

Il Barça ha in mente altri attaccanti di alto livello nel caso non riuscissero a ingaggiare il norvegese

Erling Haaland è il grande obiettivo del Barça per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il club sta lavorando da mesi, per tentare un acquisto che considera strategico sotto tutti gli aspetti. Joan Laporta è in contatto con Mino Raiola, l'agente dell'attaccante, e Xavi Hernández ha incontrato il norvegese a Monaco per spiegare di persona il suo progetto. I blaugrana sono consapevoli che Haaland è uno dei calciatori più richiesti in Europa e che ingaggiarlo non è un compito facile.