Il Bayern Monaco non prenderà Haaland, Khan: “Attualmente impensabile”

Un'operazione troppo costosa per le casse del club tedesco. Il prossimo ad ha spiegato perché non sta pensando al giocatore del Dortmund

E ha detto alla Bild: «Mi dispiace ma chi accosta il Bayern a Haaland non capisce la situazione Un'operazione da oltre 100 milioni di euro è attualmente impensabile per il nostro club. Inoltre Lewandowski ha ancora due anni di contratto, il suo rendimento è fuori questione come dimostrano i 39 gol segnati quest'anno in Bundesliga e questo spiega perché oggi non dobbiamo pensare a Haaland».