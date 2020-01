Haaland rimpianto Juve: esordio pazzesco a Dortmund, tripletta e 5-3 show

Dopo la tripletta all’esordio in Champions League col Salisburgo, ecco la tripletta al debutto in Bundesliga col Borussia Dortmund. L’impatto di Erling Haaland col calcio tedesco è devastante, da ricordare.

Il 19enne gigante norvegese, pezzo pregiato del mercato invernale, rilancia i gialloneri dopo un pessimo inizio dei compagni ad Augsburg, esultando addirittura tre volte nei primi 23 minuti di utilizzo: entra in campo al 56′ col Dortmund sotto di due gol e ispira la vittoria per 5-3 in Baviera.

Un segnale pesantissimo che la squadra di Favre lancia alle concorrenti per il titolo: quel che il Borussia non aveva nella prima parte di stagione (una prima punta integra) ora ce l’ha. E con le occasioni create da Sancho e Reus per Haaland quello trovato a Dortmund può diventare il lavoro più bello del mondo.

