Hakimi, nelle casse dell’Inter 68 mln cash. E in ballo ci sono anche 5 mln di bonus

Il giocatore nerazzurro ha raggiunto Parigi, la sua nuova casa. Ha parlato di una squadra che gli resterà nel cuore: per i tifosi un addio doloroso

L'Inter ha archiviato così una cessione dolorosa ma necessaria se si guarda alla richiesta di Suning. Se ne sono dette tante sulla cifra che serve ai nerazzurri per sistemare il bilancio. La Gazzetta dello Sport questa mattina riferisce che servono 70 mln di attivo per dare respiro ai conti. E il sacrificio di Hakimi potrebbe quindi essere l'unico se si pensa che Al-Khelaifi ha messo sul tavolo dei dirigenti interisti 68 mln cash. E cinque di bonus arriveranno in più nelle casse dell'Inter qualora il giocatore raggiungesse obiettivi personali e di squadra, come ad esempio la vittoria della CL.