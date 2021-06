Inter, Hakimi via entro il 30 giugno? La posizione del PSG e l’idea Florenzi

In attesa di capire le possibili evoluzioni della trattativa con Chelsea e PSG per Hakimi, l'Inter ripensa ad Alessandro Florenzi

In attesa di capire le possibili evoluzioni della trattativa con Chelsea e PSG per Hakimi, l'Inter ripensa ad Alessandro Florenzi. Proprio oggi, infatti, scade l'opzione che ha il PSG di esercitare il diritto di riscatto, per 9 mln di euro, nei confronti dell'ex esterno della Roma. I francesi non sembrano propensi al riscatto ma la pista PSG non va accantonata definitivamente. "Molto dipende dalla questione Hakimi, che l’Inter è costretta a vendere per mettere a posto il bilancio. Per il giocatore marocchino la società francese ha offerto 60 milioni, bonus compresi, mentre il club nerazzurro vuole di più, trovando sirene in questo senso nel Chelsea campione d’Europa", spiega La Gazzetta dello Sport.