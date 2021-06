Hakimi-PSG? Ecco la posizione del Chelsea. “Doppia offerta interessante”

Dalle notizie arrivate nelle ultime ore sembra sempre più imminente il passaggio di Achraf Hakimi al PSG ma il Chelsea non molla

Dalle notizie arrivate nelle ultime ore sembra sempre più imminente il passaggio di Achraf Hakimi al PSG ma il Chelsea non ha ancora mollato la presa. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i Blues restano alla finestra e in attesa, consci, da parte loro, della bontà della loro offerta: "50 milioni più Marcos Alonso e qualcosa in meno più Alonso e Zappacosta. Si lavora, ma la sensazione al momento è che tutte le strade portino a Parigi", evidenzia la Rosea.