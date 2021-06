Hakimi, l’Inter incasserà più di 70 mln: ecco le cifre finali. Già oggi le visite?

Accordo ormai raggiunto tra Psg e Inter per la cessione del laterale marocchino

"Logico che ci voglia un pizzico di tempo in più per definire gli ultimi dettagli, anche se non ci saranno clausole particolari. Comunque, non ci sono allarmi: la fumata bianca arriverà entro domani. Anzi, a meno di sorprese oggi il laterale marocchino sarà a Parigi per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto".