Hakimi, l’Inter aspetta un rilancio. “Entro 10 giorni la cessione sarà ufficiale”

L'esterno sarà il big sacrificato dell'Inter per sistemare i conti e la sua partenza avverrà entro la fine di giugno

L'Inter deve fronteggiare la forte crisi economica e il presidente Zhang ha dettato la linea . Entro la fine di giugno servirà una cessione importante, per garantire di chiudere il mercato in attivo di circa 70 milioni. La cessione sarà quella di Hakimi, l'esterno marocchino dopo una grande stagione dovrà essere sacrificato.

"Il malloppo, o almeno buona parte di esso, lo porterà in dote Achraf Hakimi. Stiamo entrando nei momenti decisivi della trattativa: entro 10 giorni l’addio del marocchino sarà ufficiale, con ogni probabilità con destinazione Psg, nonostante lo stesso Chelsea qualche segnale a Milano, per ora indirettamente, lo abbia già mandato. Ma i francesi sono l’unico club ad aver già fatto un’offerta, 60 milioni complessivi tra parte fissa e variabile. L’Inter aspetta un rilancio, nella speranza realistica di portare il più possibile vicino a quota 70 il fisso. I rapporti con Leonardo sono ottimi, come dimostra l’affare Icardi: un motivo in più per credere che sarà Parigi la destinazione dell’esterno", spiega La Gazzetta dello Sport.