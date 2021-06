Di Marzio: “Chi è più avanti oggi nella trattativa per Hakimi tra PSG e Chelsea”

Le ultimissime novità dell'esperto di calciomercato di Sky Sport sul futuro dell'esterno marocchino, che può lasciare l'Inter

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha risposto così alle domande sul futuro di Achraf Hakimi: "L'Inter pretende 80 milioni per privarsi di Hakimi, altrimenti l'accordo non si trova. Le offerte sono arrivate fino a 60 per il momento. Oggi c'è da fare più attenzione al Chelsea che al PSG perché gli inglesi hanno spinto molto negli ultimi giorni e offrono anche loro 60 milioni".