Gazzetta torna sull’addio di Hakimi: “Le vere ragioni di Achraf e dell’Inter”

Tutte le ragioni che hanno spinto i nerazzurri a cedere l'esterno marocchino in questa finestra di mercato

In un focus sulle cessioni di questa finestra di mercato, Gazzetta.it torna sull’addio all’Inter di Achraf Hakimi . E in particolare si sofferma sulle ragioni della cessione da parte della società nerazzurra.

“L’esterno è arrivato all’Inter, ha contribuito in prima persona al ritorno dei nerazzurri sul tetto d’Italia e poi ha sùbito salutato, attirato dalle lusinghe - anche economiche - del Paris Saint-Germain e spinto dalla necessità di Suning di fare cassa con una ricca e meritata plusvalenza. I parigini, in un mercato finora caratterizzato dai super svincolati convinti a peso d’oro, occupano al momento anche il primo posto per il trasferimento più costoso di questa sessione estiva avendo sfondato i 60 milioni di euro con bonus a salire oltre i 70. Nella capitale francese Hakimi troverà i nuovi arrivati a parametro zero Sergio Ramos e Georginio Wijnaldum, più Gianluigi Donnarumma ancora da ufficializzare. E siamo solo all’inizio”, si legge.