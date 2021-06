Pedullà – Inter, nessuna novità su Hakimi. Lautaro? La verità sull’Atletico

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Calciomercato, per il mercato dell'Inter è stata una giornata interlocutoria

Per l'esterno marocchino ex Dortmund non ci sono grandi novità, con PSG e Chelsea interessate. Per quel che riguarda il Toro, piace all'Atletico Madrid ma i colchoneros non si sono ancora materializzati in maniera concreta. Le parole dell'agente portano a considerare il dossier Lautaro anche per le prossime settimane.