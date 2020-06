Pedullà: “Hakimi-Inter, c’è ok del Real! Ecco le cifre finali. Chiusura entro…”

Achraf Hakimi è ormai sempre più vicino all’Inter. Il terzino marocchino ha scelto il progetto nerazzurro e vuole giocare sotto la guida di Antonio Conte: per questo Marotta e Ausilio stanno portando a termine un’operazione davvero clamorosa. E arriva una novità dell’ultim’ora fornita dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà: “L’Inter ha bruciato le tappe, le cifre sono straconfermate (40 di base fissa più 5 milioni di bonus).

Ora la strategia è: chiusura entro lunedì (entro significa arrivare al 29 giugno con tutti i documenti in mano), in modo da programmare le visite per i giorni successivi. Il Manchester City, più del Bayern, è stato il club che ci ha provato più di tutti, ma poi ha memorizzato che Hakimi aveva scelto l’Inter, Conte e il 3-5-2 che lo vedrà assoluto protagonista. Ora si chiude”.