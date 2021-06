Repubblica – Hakimi, PSG e Chelsea lontane dalle richieste Inter. Lautaro via se…

Ecco il punto sul mercato dell'Inter, tra i rinnovi di contratto di D'Ambrosio, Young e Ranocchia e la cessione di un big

Matteo Pifferi

Dopo Alessandro Bastoni, l'Inter è vicina a blindare altri elementi della rosa attuale a disposizione di Simone Inzaghi: Danilo D'Ambrosio, in scadenza a fine giugno, potrebbe firmare a breve il rinnovo a cifre inferiori rispetto ai 2 mln attuali. Discorso analogo per Young, anche lui in scadenza. "L'Inter gli ha offerto ancora un anno di lavoro insieme, ma non è disposta a pagargli i 3 milioni netti che l'inglese ha guadagnato finora. Sta ora a lui accettare o meno. In caso di partenza potrebbe tornare al Watford, dove è cresciuto", spiega Repubblica.

Via un big

Le parole di Zhang, però, sono state molto chiare: il monte ingaggi va abbassato e il mercato dovrà chiudersi in saldo positivo con un'ingente plusvalenza. Per questo, è lecito pensare ad un addio. "Finora si è dato quasi per scontato possa essere Achraf Hakimi - a contratto fino al 2025 per 5 milioni a stagione - ma non risulta che l'offerta del Psg si sia mossa dagli iniziali 60 milioni, con l'Inter ne vuole almeno 10 in più. E nemmeno il Chelsea, altro club interessato, ha ancora messo sul piatto quando chiedono i nerazzurri", spiega Repubblica. Anche Lautaro ha tanto mercato, l'agente ha ottimi rapporti col Real Madrid e anche l'Atletico è interessato. "Di fronte a ricche offerte, l'argentino potrebbe salutare. Soprattutto se la trattativa per la cessione dell'esterno marocchino, suo grande amico, dovesse arenarsi", aggiunge Repubblica.

Chi parte e chi resta

Chi invece può salutare l'Inter è Kolarov, in scadenza di contratto e con quasi nessuna possibilità di rinnovo. Qualche chance in più ce l'ha Ranocchia, anche se c'è un sondaggio dell'Espanyol. Si discuterà molto anche del futuro di Vidal, che ha il quarto stipendio della rosa ma con poche offerte per un futuro che appare lontano dai nerazzurri. "Sempre l'anno prossimo scadranno i contratti di Marcelo Brozovic (3,5 milioni), che potrebbe prolungare di due stagioni la sua presenza all'Inter, Ivan Perisic (5 milioni), che ha mercato in Germania e piace al neo ds del Tottenham Fabio Paratici, Matias Vecino (2,5 milioni), che potrebbe ben adattarsi al gioco di Inzaghi, e Samir Handanovic (3,2 milioni), che dovrebbe ancora essere il portiere titolare dell'Inter. Nonostante il club nerazzurro sia in cerca del suo successore", chiosa Repubblica.