GdS – Hakimi-PSG, è fatta. “All’Inter 65 mln: ecco cosa manca per l’annuncio”

Affare fatto tra Inter e PSG per Hakimi: i nerazzurri incasseranno 65 mln di euro secondo La Gazzetta dello Sport

"La svolta è arrivata, per la fumata bianca ci vorrà anche qualche giorno. Ma ormai non ci sono più dubbi: Achraf Hakimi sarà un nuovo giocatore del Psg". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'intesa trovata tra Inter e PSG per l'esterno marocchino. Ieri c'è stato un passo avanti decisivo e definitivo, con lo stesso Hakimi che ha spinto per l'opzione parigina anche per via di un contratto da 8 mln più 2 di bonus per cinque anni.