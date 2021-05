GdS – Nessun dubbio, Hakimi andrà al PSG. “Trattativa avanzatissima, queste le cifre”

Il futuro di Achraf Hakimi è sempre più a tinte parigine. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'intesa tra le parti è vicina

Il futuro di Achraf Hakimi è sempre più a tinte parigine. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'intesa tra le parti non è distante. "Il club francese è arrivato a offrire 60 milioni di euro, l’Inter ora vorrebbe l’inserimento di alcuni bonus per avvicinarsi ai 70, cifra ritenuta congrua per il sacrificio di uno degli esterni più forti in Europa", evidenzia il quotidiano, ribadendo che l'Inter stia alzando la richiesta in quanto Hakimi sia migliorato con Conte, diventando uno dei top nel ruolo a livello mondiale. "La trattativa è avanzatissima. E soprattutto, il finale non è in discussione: Hakimi sarà un giocatore del Psg".