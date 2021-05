Il PSG tenta Hakimi. GdS: “Paredes e soldi offerti all’Inter: la situazione”

In attesa di capire chi possa essere il sostituto di Antonio Conte, Suning sta ragionando in ottica mercato

Matteo Pifferi

In attesa di capire chi possa essere il sostituto di Antonio Conte, Suning sta ragionando in ottica mercato. Soprattutto in uscita, vista l'esigenza di chiudere in abbondante attivo per sistemare il bilancio e poter avere maggiori margini di manovra. Tra i giocatori nel mirino dei grandi club, c'è senza dubbio Achraf Hakimi, uno degli obiettivi del PSG.

PSG-Hakimi, il punto

Hakimi era perfetto nello scacchiere tattico di Conte ma, nell'era nerazzurra post-Conte, potrebbe essere uno dei sacrificabili. "All’emiro del Psg, infatti, interessa parecchio Achraf Hakimi, esterno perfetto per il calcio di Antonio, ma che potrebbe essere meno strategico nella nascente era post-Conte. In più, il centrocampista argentino Paredes resta sempre nei pensieri nerazzurri e può trasformarsi in una preziosa carta da scambiare in questa possibile operazione. Di certo, tra i nerazzurri 2021-22 non esistono intoccabili, vista l’urgenza di una plusvalenza vicina alle tre cifre: anche se arrivato a 40 milioni l’anno passato, il marocchino non fa differenza", evidenzia La Gazzetta dello Sport che ribadisce come già un anno fa, il PSG tentò Hakimi che però scelse l'Inter. Ora, con un'offerta da 50 mln, la trattativa potrebbe anche entrare nel vivo.

Contropartita Paredes

Il PSG, come detto, potrebbe anche inserire una contropartita per abbassare le pretese dell'Inter. Tra i nomi papabili, il più allettante è Paredes che potrebbe così vestire nerazzurro. Non solo PSG, però, su Hakimi perché anche il Bayern Monaco resta interessato. In ogni caso, tra i giocatori dell'Inter c'è una sensazione comune: il rimpianto di quello che sarebbe potuto essere il futuro e che invece non sarà. La dirigenza ha garantito continuità progettuale ma i giocatori dell'Inter, legati in maniera viscerale a Conte, sono rimasti perplessi e stupiti dell'addio.