Hakimi-PSG, ci siamo quasi. Sky: “Manca un ultimo passaggio tra Inter e Real”

Achraf Hakimi è ad un passo dal PSG e già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità: resta un ultimo tassello da riempire

Achraf Hakimi è ad un passo dal PSG e già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità. Stando a quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport, per l'ufficialità si attende solo la risposta del Real Madrid: i blancos, infatti, hanno 48 ore di tempo per pareggiare l'offerta del PSG. Si tratta di un passaggio tecnico che va rispettato ma, quando il Real darà risposta negativa, Hakimi partirà per la Francia per le visite mediche. All'Inter andranno 68 mln più 3 di bonus.