CdS – Hakimi-Inter, novità sull’accordo: “recompra soft” per il Real Madrid, i dettagli

L’Inter è pronta ad accogliere Achraf Hakimi: l’esterno marocchino arriva a Milano per 40 milioni di euro più bonus. Secondo il Corriere dello Sport, il Real Madrid sarebbe riuscito ad assicurarsi un particolare diritto di prelazione sul giocatore:

“L’esterno marocchino è atteso a stretto giro (probabilmente già oggi) per mettere la firma sul quinquennale che lo legherà al club nerazzurro. Operazione da 40 milioni più cinque di bonus mentre la novità è legata alla “recompra soft” che si tiene il Real Madrid. Hakimi è in prestito biennale al Borussia, ma nella capitale spagnola sarà solo di passaggio. Le Merengues hanno ottenuto un diritto di prelazione sul giocatore, nel caso in cui l’Inter in futuro dovesse ricevere la proposta di altri club, pareggiando quell’offerta“.