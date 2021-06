Sky – Addio Hakimi, operazione sblocca mercato. Non solo quello dell’Inter

Il giocatore marocchino è ormai destinato a vestire la maglia del club parigino e i nerazzurri incasseranno attorno a 70 mln

Quasi fatta come operazione Hakimi-PSG. "Siamo attorno ai 70 mln, poco meno". Così, a Skysport, parlano dell'addio del marocchino all'Inter. La sua cessione sblocca il mercato in entrata con diversi nomi per le fasce, da Lazzari a Zappacosta, diversi profili che il club sta seguendo per provare a regalare un esterno destro già per la prima fase del ritiro a Simone Inzaghi.