Ag. Hakimi: “Achraf sogna di tornare al Real Madrid. Lo voleva anche il Chelsea, ma…”

Alejandro Camaño, procuratore di Hakimi (e Lautaro Martinez), è tornato a parlare del trasferimento del laterale marocchino al PSG dall'Inter

"Il Real Madrid aveva il diritto di prelazione. Abbiamo la speranza e il sogno che Achraf torni al Real Madrid perché è nato a Madrid, nello specifico a Getafe, è cresciuto a Madrid e, come obiettivo finale, un giorno vorrebbe tornare a giocare nel Real Madrid. Anche il Chelsea ha spinto per avere Hakimi. Forse il fatto di aver vinto la Champions League li ha convinti a fare un passo indietro (probabilmente convinti, dopo aver trionfato in Europa, di non averne più bisogno, ndr)".