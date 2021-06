Hakimi, sprint PSG. “Ecco l’ultima offerta di Leonardo: la risposta dell’Inter”

Achraf Hakimi è sempre più lontano dall'Inter: tra PSG e Chelsea è corsa a due ma i francesi sono ora in grande vantaggio

"Il countdown è già partito. Entro una settimana sarà più chiaro il futuro di Achraf Hakimi . E difficilmente sarà ancora nerazzurro". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ad Hakimi. Il giocatore marocchino è considerato il big sacrificabile per avvicinare la cifra stabilita (90-100 mln) di attivo al termine della sessione di mercato. Per Hakimi continua la corsa a due, tra PSG e Chelsea con i francesi al momento in vantaggio.

Il PSG, infatti, ha avanzato un'offerta di solo cash, la soluzione più congeniale per l'Inter. In più, Parigi è la destinazione più gradita dallo stesso giocatore, che avrebbe già un principio di accordo con il PSG per un contratto di 8 mln annui. "Il Psg sarebbe disposto a salire fino a 70 milioni (bonus inclusi) per chiudere il discorso, mentre l’Inter vorrebbe almeno 70 milioni sicuri, più eventuali bonus. Dettagli, di cui si continua a parlare. Ecco, è giusto ricordare che al momento non esiste alcuna offerta scritta, che probabilmente arriverà in Viale della Librazione entro il fine settimana", evidenzia la Rosea. E il Chelsea? Al momento gli inglesi restano alla finestra ma con un'offerta più bassa: 50 mln di euro più Marcos Alonso, o qualcosa di meno di 50 mln più Alonso e Zappacosta.