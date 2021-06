A Parigi suspense su Hakimi. Le Parisien: “Ha un piede nel PSG. Ma può saltare tutto”

Solo estrema prudenza da parte del quotidiano francese che non dà certezze ai tifosi parigini sull'arrivo del marocchino

Difficile. Difficilissimo che accada. Hakimi è destinato al PSG e nelle ultime ore dall'Italia sono arrivate informazioni certe sul suo approdo nella capitale parigina per le visite mediche. Sono l'ultima tappa che precede la firma sul contratta. Ma in Francia hanno deciso di creare suspense su un accordo che sembra in pratica chiuso.

Le Parisien scrive che il giocatore ha un piede nel club parigino. Ma "la trattativa può ancora saltare. Tanto più che il PSG non è l'unico club interessato al calciatore. Il Chelsea guarda a lui da vicino. Ma sembra che il PSG sia in vantaggio". Insomma un po' di mistero su un addio che in realtà è stato annunciato agli interisti già un mese fa. Dopo la vittoria dello scudetto. "Il giocatore è in vacanza e sarà libero di scegliere il giorno in cui arrivare a Parigi per le visite mediche e per la firma sul contratto una volta che Inter e PSG avranno formalizzato l'accordo", si legge anche. Zero gialli. Hakimilascia l'Inter e, qualunque sia la sua nuova destinazione - se è questo che preoccupa i francesi - gli interisti sono pronti a confrontarsi con la realtà.