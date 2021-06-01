VIDEO FCIN1908 / Inter, Antonello: "Abbiamo un progetto e una strategia. Lo stadio..."

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Achraf Hakimi sarà il primo top a lasciare l'Inter in questa sessione di mercato. La rosea, infatti, sostiene che il marocchino sia vicino a trasferirsi al Paris Saint-Germain per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. I due club sono quasi alle firme per un affare che non prevede l'inserimento di contropartite, nonostante in un primo momento si fosse fatto, in questo senso, il nome di Leandro Paredes. Scrive la Gazzetta:

Ai saluti

"Achraf Hakimi è ai saluti. La trattativa tra Inter e Psg è in uno stato molto avanzato, non manca molto per arrivare alle firme. Il club nerazzurro incasserà una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Tutto cash, senza contropartite: si era parlato in un primo momento, proprio su richiesta del club parigino, dell’inserimento del centrocampista argentino Leandro Paredes nell’affare. Ma presto la trattativa si è spostata sul binario che preferiva la società di Zhang, proprio per far fronte alla necessità economiche del club. Serve cassa, al netto del discorso plusvalenze. Ecco perché l’addio di Hakimi, che pure ha un costo residuo a bilancio di 32 milioni, è comunque conveniente".

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)