Via Hakimi, l’Inter cerchia tre nomi. GdS: “Uno può arrivare a prescindere”

Con Achraf Hakimi sempre più vicino al PSG, è tempo per l'Inter di riflettere su chi possa esserne l'erede, non per caratteristiche tecniche e fisiche ma per chi andrà a sostituirlo nel 3-5-2 di Inzaghi. I nerazzurri non vogliono spendere più di 15 mln di euro e, per questo, ci sono tre nomi in lizza: Lazzari, Bellerin e Zappacosta.