Hakimi ha scelto l’Inter e Conte. Ma perché il Real lo ha lasciato andare? Le tre ragioni

Achraf Hakimi ha scelto Conte e l’Inter: si vede già il traguardo. E’ quanto conferma La Gazzetta dello Sport, che spiega come la trattativa tra il club nerazzurro e l’esterno marocchino sia ormai in dirittura d’arrivo. Secondo la Rosea, infatti, è stata decisiva la gara di Dortmund per convincere Antonio Conte della bravura del ragazzo: “Il club nerazzurro lo seguiva da tempo, ma lo si credeva un sogno. Poi la partita di novembre ha lasciato strascichi nella testa di Conte, conquistato dalla prestazione dell’esterno marocchino”.

Ma perché il Real Madrid ha deciso di privarsene così? La Gazzetta ne illustra i motivi: “Le ragioni sono diverse: Carvajal è più che una sicurezza ed è uno dei migliori terzini d’Europa. E’ infatti difficili tenere due terzini così forti in rosa. C’è poi una ragione economica: il Real ha bisogno di soldi. Sta bene ma è stato colpito molto dal Covid-19 e ha perso molti soldi: un’offerta da 40 milioni è ottima. La terza ragione è di squadra: il Madrid ha 25 giocatori in rosa più 10 in prestito. Il regolamento permette di averne 25, non c’è spazio: qualcuno deve essere ceduto e all’offerta giusta sono disposti ad accettare l’introito di questi 40 milioni di euro. Il Borussia Dortmund voleva trattenerlo ma per una cifra molto più bassa dell’Inter, di 20 milioni di euro”.