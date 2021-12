Inter, sorpresa Handanovic: “Può lasciare, contatti con la Lazio. I motivi dietro la scelta”

Emerge uno scenario a sorpresa per il futuro di Samir Handanovic. A riportarlo è calciomercato.com: contatti con la Lazio

Emerge uno scenario a sorpresa per il futuro di Samir Handanovic. Come riportato da calciomercato.com, infatti, l'agente del portiere dell'Inter , Fali Ramadani, nelle ultime ore avrebbe avuto dei contatti con Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, per proporre lo sloveno (ex biancoceleste) al club del presidente Lotito. Il motivo è presto detto: dalla fine stagione, il nuovo portiere titolare dell'Inter sarà Onana e probabilmente Handanovic non è ancora disposto ad abbandonare il ruolo importante che ha ora in nerazzurro. Ecco perché, a sorpresa, la sua carriera potrebbe continuare altrove. Scrive calciomercato.com:

"Nelle ultime ore, il suo agente, Fali Ramadani ha sondato il terreno con la Lazio. Il ds albanese non ha chiuso le porte, ma per adesso ha preso tempo e il perché è semplice da spiegare: alla Lazio c’è già un portiere d’esperienza come Reina, che ad agosto compirà 40 anni. Se i biancocelesti dovessero qualificarsi per l’Europa, il contratto del portiere spagnolo si rinnoverà di un altro anno e in quel caso non ci sarebbe spazio per un altro portiere in là con gli anni. In caso contrario, invece, tutto potrebbe riaprirsi e la Lazio potrebbe diventare una pista concreta per Handanovic".