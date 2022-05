Handanovic-Inter, cosa manca per il rinnovo. E che messaggio a Onana sul futuro

Samir Handanovic ha stretto i denti e dopo il forfait di Bologna è sceso in campo dall’inizio a Udine: ecco le ultime sul suo futuro

Alla fine ha risposto presente. Samir Handanovic ha stretto i denti e dopo il forfait di Bologna è sceso in campo dall’inizio a Udine. Il capitano ha subito restituito fiducia e certezze alla sua Inter , dopo lo scivolone di Radu al Dall’Ara. Ha forzato il recupero, perché il secondo nerazzurro ancora non era riuscito a lasciarsi alle spalle il doloroso ricordo dell’errore di mercoledì. “Con un Radu descritto sotto choc e tutt'altro che sereno anche a distanza di ore e giorni dallo svarione di Bologna, Inzaghi e il suo staff le hanno provate tutte pur di riavere Handanovic. Che ha ovviamente risposto presente, parando tutto il parabile”, ha sottolineato Calciomercato.com. Che poi si è soffermato sul futuro dell’estremo difensore dell’Inter, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022.

Handanovic infatti ha mandato l’ennesimo messaggio stagionale a tutto l’ambiente Inter in vista del futuro: “anche con l'arrivo già certo di Onana, le gerarchie per la porta nerazzurra sono tutte da scrivere. La fumata bianca per prolungare il contratto in scadenza a giugno è sempre più vicina e il sacrificio di Handanovic, disposto a dimezzarsi l'attuale ingaggio da oltre 3 milioni a stagione pur di legarsi ancora ai colori nerazzurri, è un gesto piuttosto significativo”, si legge sul portale.