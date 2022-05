Handanovic ha detto sì alla sforbiciata sull’ingaggio: ok fino al 2023, i dettagli

Il portiere ha ormai accettato la nuova dottrina della porta nerazzurra

Tre partite di campionato e la finale di Coppa Italia. L'Inter è concentrata sul finale di stagione, ma da tempo ha iniziato a pianificare la prossima. Uno degli obiettivi di Marotta e Ausilio è il rinnovo di Ivan Perisic e Samir Handanovic. Se il contratto di un croato in scadenza sarà in discussione tra poco, quello del portiere è stato già discusso. "Samir Handanovic ha ormai accettato la nuova dottrina della porta nerazzurra ed è pronto a dividere l’appartamento con Onana, futuro collega", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Per questo ha praticamente detto sì alla sforbiciata sull’ingaggio che passerà da 4,2 milioni a 3 circa. Quanto Samir serva ai nerazzurri lo ha detto in maniera spietata l’ultima settimana di campionato: dopo il cataclisma di Bologna, Handa è stato rimesso in piedi a Udine, dove ha continuato a proteggere i residui sogni di seconda stella. Il prossimo anno, però, farà più da Cicerone: la comodità dell’atterraggio di Onana nel nuovo mondo dipende soprattutto da lui. Poi, come (quasi) sempre, sarà la meritocrazia a decidere il resto".