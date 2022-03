Rinnovo Perisic in stand by. Handanovic ancora titolare? L’idea dell’Inter. Skriniar…

Il rinnovo del croato è in stand by, se ne riparlerà al termine della stagione. Stesso discorso per il portiere sloveno

Gianni Pampinella

Dopo aver chiuso la lunga trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic, l'Inter ha messo in stand by le altre trattative dei giocatori in scadenza. Tutto rimandato alla fine della stagione, quando ci sarà tempo e modo per capire quale strada scegliere. Per quanto riguarda Perisic, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'Inter è pronta a spingersi a un anno più uno a 4 milioni. "Oppure a un biennale secco, ma a cifre leggermente più basse. Ivan per l'ultimo grande contratto della carriera sperava in un biennale a 5 milioni, la cifra che gli è garantita dall'attuale vincolo, in scadenza a giugno".

"Per Handanovic non c'è fretta. Il primo incontro preliminare non era andato benissimo, ma al portiere sloveno verrà prospettata l'idea di partire titolare anche la prossima stagione, per poi inserire gradualmente Onana. Skriniar dei 4 è l'unico in scadenza nel 2023, l'idea è di premiarne il rendimento blindandolo, ma non c'è fretta e infatti non risultano esserci stati nemmeno dei contatti preliminare con l'entourage. Tra 15 mesi scadrà anche il contratto di De Vrij, ma per l'olandese è più probabile che - se il suo agente Raiola porterà un'offerta congrua - le strade si separino già la prossima estate".

(Gazzetta dello Sport)