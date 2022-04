Handanovic-Inter, situazione spinosa per il rinnovo: “C’è distanza tra le parti”

Il futuro di Samir Handanovic è ancora da scrivere. In scadenza al 30 giugno, il capitano dell’Inter è in attesa di un'offerta della società

Il futuro di Samir Handanovic è ancora da scrivere. In scadenza al 30 giugno, il capitano dell’Inter è in attesa di novità dalla società. Tutti i rinnovi però sono in stand-by al momento, testa al campionato e se ne riparla a fine stagione. Così calciomercato.com si è soffermata oggi sul futuro di Handanovic.

“In bilico. Il futuro di Samir Handanovic è tutt'altro che deciso, il contratto in scadenza a giugno non è stato ancora rinnovato. La situazione è spinosa, per arrivare a un accordo è necessario venirsi incontro. Handanovic, che festeggerà 38 anni il prossimo 14 luglio, vuole lottare ancora per la maglia titolare e chiede un biennale con ingaggio in linea con quello attuale, 3,2 milioni di euro netti all'anno, che al lordo sono circa 6. L'Inter, che ha già chiuso l'arrivo a parametro zero del numero uno dell'Ajax André Onana, valuta invece un rinnovo di una sola stagione, fino al 2023, con ingaggio al ribasso. Le parti sono distanti, il futuro è un rebus”, si legge.