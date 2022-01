Sky – Inter, arriva Onana. E Handanovic? C’è uno scenario che prende più corpo

Come vi abbiamo riportato, è ormai praticamente definito l'arrivo di André Onana all'Inter a partire dalla prossima stagione

Come vi abbiamo riportato, è ormai praticamente definito l'arrivo di André Onana all'Inter a partire dalla prossima stagione. Il portiere camerunense, infatti, sta svolgendo le visite mediche con i nerazzurri, prima di mettere la firma sull'accordo quinquennale in vigore da luglio. Ora, resta da chiarire il futuro di Samir Handanovic, attualmente in scadenza di contratto a giugno 2022.