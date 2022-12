Handanovic studia con Inzaghi da allenatore: “Con l’Inter potrebbe essere solo un arrivederci”

"In tutto ciò, lo sloveno è di fronte al classico bivio. Tra qualche proposta e semplici sondaggi, Handanovic sta cercando di capire se potrà vivere almeno un’altra stagione in campo, perché alla soglia dei 39 anni è ancora integro e con tanta voglia di sentirsi ancora protagonista. Ovviamente non in un top club come l’Inter, ma la priorità di Handanovic è quella di giocare. Se non sarà possibile, facile che decida di appendere i guanti al chiodo. In quel caso, Handa si tufferà a capofitto nella sua seconda vita, quella da allenatore, con cui ha iniziato a prendere confidenza negli ultimi due mesi accanto a Inzaghi. Il legame con l’Inter resterà intatto e perché l’addio a giugno, chissà, potrebbe solo essere un arrivederci".