Hoeness: “Alaba? I club in cui vuole andare non si sono fatti avanti. E lui sappia una cosa”

Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha parlato così ai microfoni di DAZN del futuro di David Alaba, terzino che andrà in scadenza la prossima estate e che recentemente è stato accostato anche all’Inter: “Per lui una mossa potrebbe essere un passo avanti a livello finanziario, ma sarebbe un passo indietro nelle altre aree. Posso dirgli dalla mia esperienza che un milioni qua o là non è così importante. Il Bayern può offrirgli un posto sicuro, una casa, tanto amore da parte dei tifosi: da un’altra parte dovrebbe lavorare prima di essere accettato.

E deve sapere una cosa: nessun club è familiare, confortevole e piacevole come il Bayern. Fortunatamente i club in cui vorrebbe entrare non sono ancora venuti a bussare per lui, ed è per questo che ho ancora speranza che rimanga. È sempre stato un buon terzino sinistro, ma penso che abbia fatto un altro salto in avanti nella sua nuova posizione. È migliorato, non solo in termini calcistici, ma nella sua volontà di assumersi responsabilità. Ecco perché penso sarebbe un vero peccato se lasciasse il club”.