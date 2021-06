Libero – Icardi, chiamata da Torino. PSG pista concreta per Ronaldo

Secondo il quotidiano il club bianconero avrebbe contatto la moglie e agente del calciatore per un approdo alla corte di Allegri

Alla Juventus il destino di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco. Perché dal suo addio dipenderà il mercato bianconero. Secondo quanto scrive il quotidiano Libero la pista più suggestiva è il ritorno al Real Madrid. Ma quella più praticabile al momento è quella che porta al PSG. Il club parigino girerebbe in cambio al club bianconero Mauro Icardi. Il goleador, in vacanza in Africa con la moglie, qualche settimana fa ha marchiato come fake le notizie che parlano del suo approdo a Torino.