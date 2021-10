Icardi, possibile ritorno in Serie A: “Inter, Juve o Milan? C’è un club che si sta muovendo”

La rottura improvvisa tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha di colpo scatenato voci di mercato su un possibile ritorno dell'attaccante argentino

"Quasi una sorta di richiesta di aiuto, o forse più "un'apertura all'asta" a cui però per ora sta rispondendo solo la Juventus in prima fila da tempo e alla ricerca di una prima punta come lui. Del resto con l'Inter il rapporto è rotto ed irreparabile, mentre per il Milan ad oggi non è considerato un profilo adatto sia per costi di ingaggio che per gestione extra campo. Neanche Roma e Napoli sembrano oggi interessati all'investimento, anche perché con Abraham e Osimhen hanno blindato i rispettivi attacchi".