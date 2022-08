Icardi, il PSG apre al prestito con diritto a 20mln. C’è il Galatasaray, ma con Wanda…

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter non rientra nei piani del nuovo allenatore del PSG

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter non rientra nei piani del nuovo allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, che lo ha scaricato anche pubblicamente. Il club più attivo sull'argentino è il Galatasaray, che però deve ancora trovare l'accordo con la moglie-agente del calciatore, Wanda Nara:

"Per Icardi, il Psg ha già pianificato la prospettiva di un prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni negoziabili. Rimangono di attualità le piste in Turchia (Galatasaray su tutti), ma l'ex nerazzurro potrebbe approdare in Spagna con un'operazione last-minute del Siviglia. Va però trovata l'intesa con la moglie-agente Wanda Nara sull'ingaggio da oltre 7 milioni netti, bonus esclusi (fino al 2024)".