Contatti Icardi-Juve: “Quando Mauro era all’Inter nei corridoi del mercato girava questa voce”

Da tempo, ormai, si parla di un possibile ritorno in Italia di Mauro Icardi, trasferitosi dall'Inter al PSG nell'estate del 2019

"'Prima o poi Mauro Icardi andrà alla Juve'. È questo uno dei ritornelli che da anni riecheggiano nei corridoi del calciomercato, fin da quando l'attaccante argentino era il capitano dell'Inter e alla guida dell'area sportiva bianconera c'erano sia Fabio Paratici che Beppe Marotta (...). I contatti tra le parti sono ripresi, forse non si sono mai interrotti. Quanto basta per far capire a Icardi che la Juve lo vorrebbe (lo vuole) ancora e per far capire alla Juve che Icardi vorrebbe (vuole) ancora rilanciarsi con la maglia bianconera. Ma di mezzo ci sono ostacoli reali, come quelli rappresentati dai limiti economici di una trattativa che non è comunque semplice né per quel che riguarda l'ingaggio né per le richieste del Psg".