L’Equipe preannuncia un’estate calda per Icardi: “I dirigenti del Psg consapevoli che…”

L’Equipe si sta interrogando sul futuro di Mauro Icardi. Anche il giocatore argentino, che ha da poco fatto ritorno in Italia insieme a tutta la famiglia, ci sta riflettendo: “Oggi Icardi si interroga sul suo futuro. E lo fa anche sua moglie e agente Wanda Nara. L’argentino sa di non avere tutte le chiavi in mano per decidere del suo futuro. Il Psg ha ancora alcune settimane per esercitare l’opzione (a maggio). I dirigenti dei club francese sono consapevoli che l’estate per il numero 9 sarà molto calda. I parametri di riferimento pre-coronavirus saranno influenzati dalla nuova situazione economica. Le valutazioni crolleranno. Ma molti grandi club europei cercheranno un attaccante”. E Mauro Icardi fa gola a molti.

(Equipe)