Icardi, fuori la verità. Ecco la prossima mossa di Leonardo: “Sa benissimo che l’Inter…”

Entro fine maggio, il futuro di Mauro Icardi dovrà necessariamente essere più chiaro. Il Paris Saint-Germain, come noto, ha un diritto di riscatto a 70 milioni di euro, ma Leonardo proverà a ottenere uno sconto dall’Inter. Il dg dei parigini, infatti, sa che a Milano l’argentino non è più un giocatore desiderato. Una leva su cui il dirigente brasiliano potrebbe fare forza per limare qualche milione. Scrive il Corriere dello Sport:

“Fuori la verità su Icardi, entro un paio di settimane: maggio è giudice supremo per il futuro di Maurito. Il Paris Saint Germain è atteso al varco per il riscatto dell’ex capitano nerazzurro. Resta la speranza di uno sconto da ottenere dall’Inter, Leonardo – uomo-mercato del Psg – lavorerà in questa direzione. Ben sapendo che da almeno un anno Icardi è un indesiderato da queste parti“.

