Leonardo vuole Icardi e tratta con l’Inter. Un calciatore potrebbe giocare un ruolo chiave

Leonardo non ha nessuna intenzione di privarsi di Mauro Icardi. Il direttore sportivo del PSG è più che mai intenzionato a riscattare l’argentino e tratta con l’Inter. L’obiettivo è quello di ridurre il prezzo fissato per il riscatto (70 milioni di euro). Secondo quanto riporta L’Equipe, Leonardo sta cercando di trovare la quadra con l’Inter. In quella che appare come una trattativa tutt’altro che semplice, un giocatore potrebbe giocare un ruolo fondamentale: Julian Draxler. Il Psg potrebbe inserire il tedesco nella trattativa.

(LeSport10)