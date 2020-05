Ts – Psg-Icardi, ecco cosa ha deciso l’Inter. Tutto tornerebbe in gioco se i due club…

Il futuro di Mauro Icardi è al momento la priorità in casa Inter . Come sottolinea Tuttosport, le parti sono in costante contatto per trovare l’accordo per il passaggio definitivo del giocatore a Parigi. “Ormai è assodato che il Psg non verserà 70 milioni pattuiti a settembre, ma meno. L’Inter ha deciso di venire incontro alle necessità dei francesi accordando uno sconto, ma vuole comunque incassare 60 milioni più dei bonus. Si tratta, la volontà comune è quella di chiudere. Se i due club dovessero scollinare la data del 31 maggio, tutto tornerebbe in gioco, compreso l’accordo fra Icardi e Psg e le cose, ovviamente, si complicherebbero“, spiega il quotidiano.