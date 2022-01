Ex Inter, Icardi verso la permanenza al PSG: discorsi congelati con la Juve

Mauro Icardi a gennaio non andrà alla Juventus. L'ex capitano dell'Inter salvo sorprese resterà ancora al PSG

Mauro Icardi a gennaio non andrà alla Juventus. Così Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA) ha parlato dell'argentino: “Icardi-Juve? Il discorso è completamente congelato”. Salvo sorprese, il centravanti ex Inter resterà al PSG almeno fino alla prossima estate. Resta un profilo apprezzato dalla Juve, ma al momento non ci sono le condizioni per portarlo a Torino.