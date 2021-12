Icardi-Juve, pista ancora aperta: “I bianconeri provano in prestito con diritto di riscatto”

Non è ancora del tutto tramontata l'ipotesi di mercato che vede un possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia con la maglia della Juventus

Non è ancora del tutto tramontata l'ipotesi di mercato che vede un possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia con la maglia della Juventus. A tal proposito, Alfredo Pedullà scrive sulla Gazzetta dello Sport:

"La pratica Icardi va tenuta aperta, aspettando l’ultima decisione del Paris Saint-Germain: per il momento Leonardo non intende aprire al prestito con diritto di riscatto, ma fino al 31 gennaio c’è tanto tempo anche per cambiare idea".