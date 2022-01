Icardi-Juve? Romano: “Ecco la volontà di Mauro. Da quello che so a gennaio…”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, torna a parlare dell’ipotesi Mauro Icardi per la Juve

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, torna a parlare dell’ipotesi Mauro Icardi per la Juve. Ecco le sue parole sul canale Twitch di SOS Fanta sull’ex capitano dell’Inter: “Icardi-Juve? Il PSG non ha così tanti giocatori. Neymar è fuori due mesi, Messi gioca meno della metà delle partite. E Icardi in prestito a gennaio non ha tutta questa voglia di andare via da quello che so”.