Juve, tutto su Vlahovic. Ma per gennaio rispunta l’ex Inter Icardi

La società bianconera pensa al giocatore della Fiorentina ma secondo la rosea a gennaio potrebbe cercare di nuovo l'argentino

Commisso è stato chiaro, soprattutto con i tifosi della Fiorentina. Vlahovic non ha accettato le offerte, anche generoso, del patron viola per il rinnovo. È risaputo che dietro al no dei calciatori possa esserci un grande club e si parla da tempo della Juventus. La Gazzetta dello Sport sottolinea: "Tutto da dimostrare il cambio di maglia immediato, ma l’apertura dei lavori è reale: così diventa subito importante muoversi con attenzione. Anche perché in questa partita è fondamentale catturare il consenso del giocatore e del suo entourage. In estate, ad esempio, l’Atletico Madrid ha faticato a trovare un’intesa con Darko Kristic, il rappresentante del centravanti Viola", sottolinea la rosea. Si era parlato di un'offerta importante del club spagnolo per l'attaccante. Di una Fiorentina quasi convinta e di un accordo saltato perché non si è arrivati alla giusta conclusione con il calciatore.

Altro nome accostato in estate alla Juve è stato quello di Icardi. Il giornale sportivo sottolinea che il giocatore è rimasto al PSG convinto di trovare spazio ma finora ha giocato poco. Per questo potrebbe considerare l'idea di lasciare Parigi e tornare in Italia. "Per lui in Francia c’è solo un destino da comprimario. Mentre a Torino gli verrebbe garantito un posto da protagonista. Un motivo in più per credere che questa soluzione è più che praticabile, nonostante l’ostacolo dell’ingaggio: quegli 8 milioni netti (guarda caso la base su cui sta rinnovando Dybala) sono impegnativi per il club di Agnelli", spiegano dalle colonne del quotidiano.