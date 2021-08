Sky – Juve, nessun margine per Icardi. Tentativo nullo in mattinata, il Psg non lo vende

Partita Ronaldo, la Juve cerca un attaccante per sistemare il reparto offensivo e ha provato a prendere Icardi

Partito Ronaldo, la Juve cerca un attaccante per sistemare il reparto. Icardi lo voleva in prestito, ma il Psg vendendo Mbappé e non vuole cedere Icardi e anche il giocatore non vuole lasciare Parigi. Ci ha provato anche questa mattina, ma al momento non ci sono margini. Era l'unica alternativa non giovanissimi per l'attacco. Ora le alternative sono Keane, Scamacca e Raspadori