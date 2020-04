Icardi, la speranza di Leo. Inter, super-offerta per Chiesa: 20 mln più i cartellini di…

Molto del mercato estivo dell’Inter è legato al futuro di Mauro Icardi, che continua ad essere nel mirino della Juventus. I colloqui tra Paratici e Leonardo, riporta SportMediaset, sono cominciati ad inizio 2020, nel momento in cui l’ex Inter è stato relegato in panchina. Il PSG, però, vorrebbe confermare Icardi e Leonardo proverà a convincere Wanda per la permanenza a Parigi, altrimenti cercherà lo scambio coi bianconeri. Sullo sfondo restano sempre Milan e Napoli.

L’Inter, dal canto suo, tifa per il ritorno di Icardi in Italia per la sua clausola di 15 milioni ulteriori in questo caso, che permetterebbero due importanti investimenti per il futuro. La super-plusvalenza sarebbe indirizzata su Federico Chiesa e Sandro Tonali. Per il primo, il club nerazzurro può costruire questo pacchetto: Nainggolan, Dalbert e 20 milioni. Tanto dipenderà poi dal possibile approdo di Lautaro Martinez al Barcellona: la pista, però, si è leggermente raffreddata in queste ore.